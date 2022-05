Seward Windsong Lodge

Die Lodge liegt etwas ausserhalb von Seward direkt am Fluss und ist eingebettet in einem ruhig gelegenen Waldstück. Durch die Bauweise im alaskischen Blockhausstil vermittelt die Lodge eine warme und gemütliche Atmosphäre. In wenigen Fahrminuten erreicht man den imposanten Exit–Gletscher. Seward selber ist der ideale Ausgangspunkt zur Erkundung des Kenai Fjord Nationalparks.