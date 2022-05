Alaska Reiseinformationen

Für eine Reise durch die Weiten Alaskas ist das Wohnmobil das ideale Verkehrsmittel. Unsere Spezialisten bieten Ihnen viel Wissenswertes rund um Alaska-Reisen mit dem Wohnmobil: Alaska Camper. Alternativ können Sie mit Mietwagen und Zelt reisen. In Alaska erwarten Sie gutausgestattete Campingplätze. Am schönsten sind die öffentlichen Campgrounds in den Nationalparks oder am Ufer malerischer Seen. Eine Übernachtung kostet hier zwischen 8 und 20 US-Dollar. Private Campingplätze kosten bis zu 40 US-Dollar pro Nacht und bieten mehr Komfort, wie Einkaufsmöglichkeiten, heisse Duschen und mitunter Swimmingpool. Wie Sie Ihre Alaska-Rundreise mit dem Mietwagen am besten organisieren verraten unsere Spezialisten Alaska Mietwagenrundreisen. Wildes Campieren ist in Alaska nicht grundsätzlich verboten, wird jedoch in der Nähe der Städten ungern gesehen. Zu beachten ist, dass Lebensmittel wildlebende Bären anlocken können. Esswaren sollten geruchsdicht verpackt und in einer Höhe von mindestens vier Metern an Bäumen deponiert werden.