Naturwunder Alaskas ab Anchorage

Nach Ihrer Ankunft und Mietwagenübernahme folgt der individuelle Transfer zu Ihrem Hotel. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung. Übernachtung in Anchorage. (Hotel Inlet Tower)

Die heutige Fahrt führt Sie dem malerischen Turnagain Arm entlang, ein Meeresarm wo nicht selten auch Beluga- Wale zu beobachten sind. Unterwegs bietet sich die Möglichkeit, den Exit Gletscher zu besichtigen. 2 Übernachtungen in Seward. (Seward Windsong Lodge)

Seward ist der Ausgangspunkt zum Kenai Fjords Nationalpark, welcher sich am besten per Schiff entdecken lässt.

Die heutige Reise führt Sie nach Girdwood zum Alyeska Resort, welches im Winter ein bekanntes Skigebiet ist. Aber auch im Sommer bieten sich viele Möglichkeiten für Aktivitäten. Geniessen Sie eine 2-3-stündige, geführte Wanderung in den Regenwald (optional). Übernachtung in Girdwood. (Alyeska Resort)

Heute fahren Sie in das historische Städtchen Talkeetna. Auf der Strecke empfiehlt sich ein Abstecher nach Eklutna, einer Siedlung der Athabasca-Indianer. Übernachtung in Talkeetna. (Susitna River Lodge)

Geniessen Sie heute einen Tagesausflug mit dem Bus in den Denali Nationalpark, wo Sie die Gelegenheit haben, Bären, Wölfe, Füchse und andere Tierarten zu beobachten.

Weiterfahrt auf dem Parks Highway nach Fairbanks, der zweitgrössten Stadt Alaskas. Übernachtung in Fairbanks. (River's Edge Resort)

Fairbanks – Paxson (ca. 220 km)

Kurz nach Fairbanks erreichen Sie die Ortschaft North Pole, die Heimat von Santa Claus. Danach durchqueren Sie die kleinen Dörfer Moose Creek und Delta Junction, bevor Sie auf den Richardson Highway in Richtung Paxson einbiegen. Übernachtung ca. 65km nördlich von Paxson. (The Lodge at Black Rapids)