Tok ist der erste grössere Ort, nachdem man die kanadische Grenze auf dem Alaska Highway hinter sich gelassen hat. Das Dorf ist ein eigentlicher Verkehrsknotenpunkt, führen doch zahlreiche Highways von hier aus weiter in alle Richtungen im Bundesstaat. Der 330 Kilometer südöstlich von Fairbanks gelegene Ort ist ein idealer Ausgangspunkt für den Wrangell-St.-Elias-Nationalpark, den grössten Nationalpark Alaskas. Tok ist ein wahrhaftes Paradies für Fans von Outdoor Aktivitäten. Wenn Sie in Ihren Alaska Ferien Lust auf Wandern, Goldwaschen, Reiten, Fischen und Riverrafting haben, sollten Sie in Tok ein paar Tage stoppen. Einfache, aber gemütliche Hotels und eine breite Auswahl an Restaurants und Shops stehen zur Verfügung. Unbedingt Halt machen sollten Sie am Tok Mainstreet Visitor Center, einem mächtigen 650 Quadratmeter grossen Blockhaus, in dem sich unter anderem das lokale Tourismusbüro befindet. Angeblich ist das Gebäude das grösste Blockhaus in ganz Alaska und auf jeden Fall eindrücklich. Tok wird auch die 'Sled Dog Capital of Alaska', also die Hauptstadt der Schlittenhunde Alaskas, genannt. Viele Bewohner sind in irgendeiner Weise mit den Tieren verbunden und sind gerne bereit, interessierten Besuchern einen Einblick in die Zucht und das Leben dieser wundersamen Geschöpfe zu geben. Gerne beraten Sie unsere Alaska Spezialisten und zeigen Ihnen Reiserouten, die für Ihre Alaska Reisen den netten Ort Tok als Etappenort enthalten.