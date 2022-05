Glacier Bay Lodge

Die Lodge liegt in Gustavus am Bartlett Cove im Glacier Bay Nationalpark und wird von der Parkverwaltung geführt. Gustavus ist nur per Schiff oder Flugzeug von Juneau, Skagway und Haines aus erreichbar. Im Preis inbegriffen ist der Hin- und Rückfl ug zwischen Gustavus und dem jeweiligen Ausgangsort. Reisenden mit Mietwagen oder Motorhome empfehlen wir ab Haines oder Skagway anzureisen.