Bärenbeobachtung Redoubt Bay Lodge 3 Tage ab Anchorage

Anchorage - Redoubt Bay Lodge

Abflug ab Anchorage mit dem Wasserflugzeug zur Redoubt Bay Lodge. Die Flugzeit beträgt ca. 1 Stunde. Abflugszeiten um 08:00, 12:30 oder 17:00 Uhr. Nach der Ankunft Zimmerbezug in der Lodge und je nach Tageszeit haben Sie bereits die Möglichkeit für eine Bärenbeobachtungstour.



Redoubt Bay Lodge



Lage: Eine knappe Flugstunde südwestlich von Anchorage befindet sich die Redoubt Bay Lodge auf einem kleinen Hügel mit Sicht auf die Big River Lakes. Nur per Wasserflugzeug erreichbar, war die Lodge einst ein Jagdcamp aus den 1940er Jahren. Bei gutem Wetter haben Sie während dem Flug eine spektakuläre Aussicht auf den Cook Inlet und den Westen der Kenai Halbinsel.



Angebot: Die Redoubt Bay Lodge ist bekannt für Ihr gutes Essen, welches im Restaurant im Haupthaus serviert wird. Zudem verfügt die Lodge über eine kleine Bibliothek sowie eine Terrasse mit Aussicht auf den Garten und den See. Die Stromversorgung erfolgt über einen Generator, welcher nachts ausgeschaltet wird. Dadurch ist nach 22:00 Uhr auch kein Warmwasser mehr verfügbar.



Aktivitäten: Da es sich bei der Gegend um die Lodge um eines der dicht besiedeltsten Bärengebiete Alaskas handelt, können die Gäste bereits unweit von der Lodge den Bären beim Lachsfischen zusehen. Daneben werden diverse andere Aktivitäten wie Lachsfischen (Fischerlizenz nicht inklusive), Vogelbeobachtungen, Kajak- und Kanuausflüge, Weindegustationen sowie Ausflüge in den Lake Clark Nationalpark angeboten.



Zimmer: Die 3 rustikal eingerichteten Cabins sind mit einem einfachen Badezimmer, 1-2 Schlafzimmern und einer Terrasse ausgestattet. Geheizt wird mit einem Holzofen.