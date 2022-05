Persischer Golf - 3000 Jahre Handels- und Konfliktgeschichte ab Shiraz

Ankunft in Bandar-e-Abbas und kurze Besichtigung. Nachmittags Fahrt mit der Fähre nach Qeshm. Übernachtung in Qeshm.

Sie besichtigen die grösste Insel im Persischen Golf, Qeshm. Diese besitzt den Status als UNESCO Global Geopark und ist somit UNESO Weltkulturerbe. Übernachtung in Qeshm.

Weitere Besichtigungen auf der Insel Qeshm sowie der Insel Hormus. Übernachtung in Qeshm.

Nach weiteren Besichtigungen auf Qeshm Fahrt mit Bus und Fähre nach Bandar-e-Kong, eine Hafenstadt in der Provinz Hormozgan. Übernachtung in Bandar-eKong.

Fahrt nach Asaluyeh und unterwegs Besichtigung des Nayband Marine Coastal National Park sowie der alten Stadt Sidaf. Übernachtung in Asaluyeh

Weiterfahrt nach Bushehr. Die Hafenstadt ist aufgrund des nahe gelegenen AKW’s, welches Teil des Nuklearstreits ist, zu internationaler Bekanntheit gekommen. Übernachtung in Bushehr.

Heute steht eine lange Fahrt, über den Hafen Genaveh, nach Ahvaz auf dem Programm. Übernachtung in Ahvaz.

Ausflug nach Khorramshahr und Abadan. Erstere Stadt liegt am iranisch-irakischen Grenzfluss Shatt-al-Arab und ist das Zentrum der Kriegserinnerungen. Abadan ist das Zentrum der iranischen Erdölindustrie. Übernachtung in Ahvaz.

Fahrt nach Susa und dort Besichtigung der glanzvollen Stadt aus der mittelelamischen Periode. Weitere Besichtigungen der Ruinen Chogha Zanbil. Übernachtung in Ahvaz.

Fahrt durch eine abwechslungsreiche Landschaft via Behbahan, Do Gonbadan und Nurabad nach Shiraz. Übernachtung in Shiraz.