Perle des Orients ab Teheran

Ankunft in Teheran und Transfer ins Hotel. Übernachtung in Teheran.

Besichtigung der iranischen Hauptstadt. Übernachtung in Teheran.

Weitere Besichtigungen in Teheran. Übernachtung in Teheran.

Fahrt über Qom nach Kashan. Nachmittags erste Besichtigungen. Übernachtung in Kashan.

Besichtigung der Stadt Kashan. Übernachtung in Kashan.

Fahrt nach Yazd und unterwegs Besichtigung der bekannten Teppichstadt Nain mit seiner bekannten Freitagsmoschee. Übernachtung in Yazd.

Verschiedene Besichtigungen in Yazd. Die Stadt gilt als Hochburg der zoroastrischen Religion. Übernachtung in Yazd.

Yazd / Zein-o-Din (F, M, A)

Fahrt nach Zein-o-Din. Dort übernachten Sie in einer echten Karawanserei aus der Safaviden-Dynastie, am Rande der Wüste. Übernachtung in Zein-o-Din.