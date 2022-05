Fussball Trainingslager in Zypern

Zypern ist die drittgrösste Mittelmeerinsel nach Sizilien und Sardinien. Geografisch gehört sie zu Asien, zählt aber politisch und kulturell zu Europa. Teamgeist bei einem Trainingslager auf Zypern zu erleben ist ein Saisonhöhepunkt für jeden Fussballverein. Gemeinsam mit Ihnen organisieren unsere Reisespezialisten die perfekte Kombination von Sport, Entspannung, Erholung und Ferienerlebnis. Zypern ist dank angenehmer klimatischer Verhältnissen ein Ganzjahres-Reiseziel. Unter mediterranen Bedingungen und auf hervorragenden Rasenplätzen trainieren Sie während der Winterpause als Vorbereitung der Rückrunde. Jugend-, Damen und Herren-Mannschaften aus ganz Europa geniessen die Kombination von besten Trainingsbedingungen, zypriotischer Gastfreundschaft und leckerem Essen, für welches die Mittelmeerinsel ebenfalls bekannt ist. Zypern gilt schon lange als sicherer Wert für das Durchführen erfolgreicher Trainingslager, denn Sie finden hier eine grosse Auswahl an 4- und 5*-Hotels, die auch Naturrasenplätze zur Verfügung haben. Diese hoteleigenen Naturrasenplätze gehören qualitativ zu den besten in Zypern. Trainingscamps können auch als All Inclusive-Arrangements organisiert werden. Damit buchen Sie das komplette Sorglos-Paket für Ihre Mannschaft. Der populärste Ort zum Durchführen von Trainingslagern ist die Touristendestination Ayia Napa. Sehr gute Möglichkeiten für Trainingslager gibt es auch in der Landeshauptstadt Larnaca und den beiden grösseren Orten Limassol und Paphos. Wenn Sie ein Trainingslager in Zypern planen, beraten wir Sie gerne. Wir kennen viele Hotels und Trainingsplätze persönlich und können Ihnen so das für Ihren Club passende Angebot ausarbeiten.