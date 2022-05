Schweizer Nati live erleben

Der Countdown läuft

Am 21. November beginnt mit dem Eröffnungsspiel Senegal – Holland die 22. Fussball-Weltmeisterschaft. Erstmals wird das in Katar ausgetragene Turnier als Winteranlass durchgeführt.

Während der vergangenen Monate haben wir uns intensiv auf den Grossanlass vorbereitet und es freut uns, Sie jetzt zum aktuellen Stand der Dinge zu informieren. Wir haben uns Kapazitäten gesichert, um aus der Fussball-WM im etwas reizlosen Emirat Katar ein echtes Erlebnis zu machen. Mit Etihad, der weltweit vielfach ausgezeichneten Fluggesellschaft aus dem Emirat Abu Dhabi, fliegen wir erst von Zürich nach Abu Dhabi. Auf Yas Island verbringen wir an den schönsten Stränden des Mittleren Ostens zwei entspannte Tage. Auf Golfinteressierte warten auf Yas Island einige erstklassige Greens.

Am 24. November reisen wir für einen Tagesausflug nach Doha in Qatar (eine Stunde Flugzeit), wo uns vor und nach dem Match Schweiz – Kamerun auch genügend Zeit bleiben wird, um die einmalige Stimmung auf der Fanmeile zu zelebrieren. Am späteren Abend landen wir wieder am internationalen Flughafen von Abu Dhabi, von wo aus wir per Bus nach Dubai weiterreisen (70 Minuten Fahrzeit) werden. In der atemberaubenden Wüstenmetropole Dubai geniessen wir die nächsten vier Tage das pulsierende Leben mit Shopping, Ausflugsmöglichkeiten (z.B. Golf) und erfrischende Stranderlebnisse.

Am 28. November unternehmen wir wiederum einen Tagesausflug nach Doha, wo uns spätabends mit dem Match Brasilien – Schweiz eine Fussballgala der Sonderklasse erwarten wird. Nach Mitternacht reisen wir zurück nach Abu Dhabi, wo wir vor der Heimreise nochmals einen entspannenden Strandtag geniessen werden.

Neben dem Grundprogramm bieten wir auch ein Verlängerungsoption, welche alle drei Gruppenspiele (inklusive Serbien – Schweiz) einschliesst. Grund- und Verlängerungsprogramm sind sowohl in Economy wie auch Business Class buchbar. Für das Grundprogramm stehen 20 Plätze zur Verfügung, für die Verlängerungsoption 12.

Klicken Sie hier um den Flyer mit den Zirka-Priesen +/- 5% zu ersehen.

Wir bitten Sie jetzt um eine unverbindliche provisorische Anmeldung, bis die definitiven Preise feststehen. Die Verfügbarkeit für diese einmalige WM-Reise ist knapp: Die Hälfte der Plätze hatten wir bereits verkauft, bevor überhaupt ein Reiseprogramm feststand. In den kommenden zwei Wochen werden wir uns bei Ihnen mit weiterführender Information zu den definitiven Arrangement-Preisen melden. Melden Sie sich noch heute an!

Reiseveranstaltern wurde untersagt, Tickets von der FIFA zu verkaufen. Die Chancen scheinen recht gut zu sein, dass Sie sie über die offizielle Webseite erstehen können. Melden Sie sich aber bei uns, falls Sie leer ausgehen sollten, wir werden alles Mögliche versuchen, eine Lösung für Sie zu finden.

Wir freuen uns riesig, ein weiteres Mal mit Ihnen spannende Fussball-WM-Erlebnisse zu teilen.