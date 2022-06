Das schöne Land Georgien kann auf eine sehr lange Tradition im Bereich Weinanbau zurückblicken. Denn schon seit mehr als 1'000 Jahren wurde auf dem Gebiet des heutigen Georgien Wein kultiviert. Aus diesem Grund ist es auch nicht verwunderlich, dass Wein Rundreisen in Georgien sehr beliebt sind. Dass Wein in Georgien gut gedeiht, merkt man anhand der vielen wilden Weinreben, welche Sie fast überall in Georgien finden können, wenn die klimatischen Bedingungen stimmen. Aber auch offizielle Weinanbauflächen werden Sie auf Georgien Weinreisen einige zu Gesicht bekommen. Denn auf über 60'000 Hektar wird in Georgien Wein angebaut. Auch wenn in Georgien inzwischen auch international bekannte Rebsorten zum Portfolio der örtlichen Winzer gehören, werden noch mindestens 38 Rebsorten genutzt, die nur in Georgien vorkommen. Eine Besonderheit des georgischen Weins ist die Tatsache, dass ein Teil von ihm traditionell in Amphoren und nicht in Fässer abgefüllt wird. Dies verleiht dem Wein einen eigenen Geschmack, welcher nicht von allen Weinkennern geschätzt wird. Wenn Sie der Weinbau in Georgien interessiert, sollten Sie noch heute unsere Spezialisten kontaktieren, damit diese Ihre Georgien Ferien nach Ihren Wünschen planen können.