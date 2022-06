Die Wiege des Weins ab Tiflis

Sie verlassen Tiflis und fahren nach Kachetien, das bekannteste Weingebiet Georgiens. Im Dorf Kvareli besuchen Sie eine Weinfabrik, wo Sie den Wein in Kombination mit Käse geniessen. Anschliessend wird Ihnen auf einem Bauernhof ein schmackhaftes Mittagessen serviert. Besuch der Wehrkirche Gremi, bevor Sie ins Dorf Vardisubani weiterfahren. Dort lernen Sie, wie die traditionellen Amphoren, Kvevri genannt, hergestellt werden. Übernachtung in Telavi. (F, M, A)

Beginnen Sie den Tag mit einem Marktbesuch, wo sich die lokale Bevölkerung mit Obst, Gemüse und Gewürzen eindeckt. Danach besichtigen Sie die Alaverdi Kathedrale. In Tsinandali besuchen Sie ein Fürstenhaus aus dem 19. Jahrhundert, bevor Sie in einem Weinkeller Bio-Wein probieren können. Die Mittagszeit verbringen Sie auf einem Weingut in Kisiskhevi, wo Sie von einem Winzer mehr über die Weinherstellung erfahren. Rückfahrt über den Gombori Pass nach Tiflis. (F, M, A)

In einem Bergdorf der Region Imeretien besuchen Sie einen Familienweinkeller. Wegen den Klimakonditionen unterscheidet sich der Wein in Imeretien vom Wein aus Kachetien. Weiter geht Ihre Reise nach Kutaissi, der zweitgrössten Stadt Georgiens. Von dort besuchen Sie die Bagrati Kathedrale und den Klosterkomplex Gelati (UNESCO). (F, M, A)

Racha

Nach einem Bauernmarkt-Besuch in Kutaissi, geht es in die wunderschöne Bergregion Racha, welche für ihren einzigartigen Wein, den lieblichen Rotwein Khvanchkara, bekannt ist. Auf dem Weg nach Ambrolauri besuchen Sie die Kirche Nikortsminda mit ihren beeindruckenden Fassadenreliefs. Nach der Verkostung eines edlen Tropfens in einer Weinfabrik, haben Sie in Kutaissi etwas Zeit, um die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. (F, M, A)