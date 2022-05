Vilamoura - Browns Sports & Leisure Club

Beheiztes Hallenbad oder Eisbecken? In Sachen Temperatur bietet die Einrichtung des Browns Sports & Leisure Club die ganze Bandbreite der Regeneration. Und jede Menge mehr: zwei perfekte Naturrasenplätze und ein kleiner Kunstrasenplatz, zwei Tennisplätze und einen Squashplatz, zwei moderne Fitnessräume, Umkleidekabinen und abgesteckte Laufstrecken. Kein Wunder, dass sich der Club nach seiner Eröffnung im Jahr 2000 in Portugal den Ruf als eine der renommiertesten Anlaufstellen für Trainingslager erarbeitet hat. In den 30 Villen wohnen insgesamt bis zu 105 Sportlerinnen und Sportler. Die Arbeit auf den Sportanlagen stärkt die Muskeln, das Zusammenleben auf der Anlage den Teamgeist! Gute Voraussetzungen, um das auch in der Nebensaison bunte Nachtleben kennenzulernen.