Valencia - Mas Camarena

Aufgrund der vielen Anfragen für ein Trainingslager in Valencia Stadt (City Camp) haben wir ab der kommenden Saison eine optimale Trainingslager Möglichkeit für Sie gefunden. Das moderne Mas Camarena Hotel ist nahe dem Kongresszentrum in Valencia und 10 Minuten vom Flughafen entfernt. Das Hotel hat 138 Zimmer, einen Innenpool, Fitnessraum sowie Restaurant und Café. Profitieren Sie von den guten Anbindungen ans Stadtzentrum.



Die Fussballplätze wurden von unseren Spezialisten Cyrill Zimmermann und Marco Bolli im Sommer 2019 besichtigt und als top Naturrasenplätze eingestuft. Dieses Angebot ist Ideal für Teams, welche sehr gute Trainingsbedingungen suchen und am Abend auch von diversen Ausgansmöglichkeiten profitieren möchten.