Torremolinos - Marconfort Griego Hotel ab Marbella

An der Mittelmeerküste gibt es wohl kein zweites Haus, was es preislich mit dem Marconfort Griego aufnehmen kann. Erst vor kurzem wurde hier renoviert, vier Sterne stehen inzwischen auf der Habenseite. Zu dem Hotel im Kleinstädtchen Torremolinos, einem Vorort von Málaga, gehört ein gut gepflegter Fussballplatz in Laufdistanz. Ein spanischer Top Platz ist die Heimspielstätte des Champions League Aspiranten FC Málaga. Ein Stadionbesuch im La Rosaleda ist immer wieder ein Erlebnis. Die Ausgehmöglichkeiten in Málaga sind ebenfalls meisterlich.