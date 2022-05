Torremolinos - Hotel Gran Cervantes by BLUESEA ab Malaga

Dieses Paket gehört aufgrund des Top Preis-Leistungsverhältnis und der Nähe zur Stadt Málaga zu unseren beliebtesten Angeboten. Torremolinos war in den 70er Jahren der als erste vom Tourismus erfasste Ort an der Costa del Sol, der aufgrund breiter Sandstrände, fairen Preisen und der Nähe zum Flughafen Malaga nach wie vor als beliebter Ferienort gilt. Sportgruppen sind im Hotel Cervantes in der Kleinstadt Torremolinos gern gesehene Gäste. Das Haus ist quasi dafür ausgelegt: Shuttle-Service zum Trainingsplatz, das lebendige Málaga nur wenige Kilometer entfernt und gleichzeitig herrscht eine herrliche Entspannungsatmosphäre. Dieses Angebot in Torremolinos eignet sich insbesondere Der Dachpool lädt auch im Winter noch zum Planschen ein. Apropos planschen! Der grösste Pool Europas befindet sich direkt vor der Haustür: das Mittelmeer.