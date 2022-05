Split - Trogir Palace

Das Hotel liegt auf der Insel Ciovo, umgeben von Restaurants und nur ca. 200 m vom historischen Zentrum der UNESCO-Stadt Trogir entfernt. Hier können die Gäste historische Monumente bestaunen, durch die engen Gassen schlendern oder die Stadtmuseen besuchen. Am Kies-/Sandstrand in ca. 100 m Entfernung kann man entspannen, die Geschäfte in ca. 200 m Entfernung laden zum shoppen ein. Das 2008 erbaute Hotel ist ein Familienbetrieb mit 35 komfortablen, luxuriösen Apartments und Zimmern, die eine wunderschöne Aussicht über die Altstadt und die Bucht von Kastela bieten. Das klimatisierte Haus bietet des Weiteren eine Lobby mit 24h-Rezeption mit Check-out-Service. Hotelsafe und Lift sind vorhanden. Für das leibliche Wohl sorgen ein À-la-carte-Restaurant, eine Aperitifbar und ein Café.