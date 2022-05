Side - Side Star Resort

Wie die Königlichen an der türkischen Reviera.



Das Beste zuerst: Side Star hat eigene Fussballplätze. Drei Grossplätze nach FIFA-Standards, eine kleine Tribüne und zwei kleinere Trainingsanlagen stehen den Gruppen zur Verfügung. Sämtliches Equipment für den optimalen Trainingsbetrieb, wie Pylonen und Kegel, sind ebenso vorhanden wie eine Trinkwasserversorgung während der Einheiten. 90 Minuten Trainingszeit stehen jedem Team täglich zur Verfügung. Gegen Gebühr ist auch der Flutlichtbetrieb am Abend möglich. Diese professionelle Fussballanlage befindet sich nur zehn Minuten zu Fuss vom Hotel entfernt.



Noch näher liegt der Strand. Einmal durch den Garten, über die Sanddüne und schon ist man an einem herrlichen Sandstrand der türkischen Reviera. Hier gibt es Beachvolleyball-Felder für alle, die noch Power haben. Untergebracht ist man entweder im vierstöckigen Haupthaus oder in den fünfstöckigen Nebenhäusern. Für Trainer und Clubpräsidenten ist sogar die VIP-Unterbringung vorgesehen.



Für alle nutzbar ist der Wellness-Bereich mit Indoor- Pool, Sauna und Hamam, der türkischen Variante einer Finnischen Sauna. Draussen befinden sich zwei weitere Pools samt Poolbar, welche im Winter leider nicht geöffnet sind. Stattdessen gibt es ein beheiztes Hallenbad. Zu jeder Jahreszeit bietet das Side Star Resort ideale Möglichkeiten für eine erfolgreiche Saisonvorbereitung.