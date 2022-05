Side - LTI Xanthe Resort & SPA

Die Schweizer U17-Nati qualifizierte sich bislang nur ein einziges Mal für eine Weltmeisterschaft – und gewann. Wie das? Vielleicht lag es auch am perfekten Trainingslager. Vorbereitet hatte sich das Team 2009 in Side an der türkischen Riviera. Abschalten gehört ebenso zu einem guten Trainingslager wie der Fokus aufs Fussballspiel. Das Xanthe Resort bietet beides! Untergebracht ist man in schicken, dreistöckigen Wohnpavillons. Tennisplatz, Fitnessraum und ein Wellnessbereich stehen ebenfalls zur Verfügung. Zum Strand, der wie gemacht ist für Beach Soccer, Footings und Sprints, sind es nur ein paar Meter. Entlang der Promenade befinden sich Bars, Clubs und viele Einkaufsmöglichkeiten.