Side - Hotel The Sense De Luxe

The Sense De Luxe Hotel bietet in Side super komfortable Ferien. 2014 eröffnete das Hotel mit 374 Zimmern, die durch innovatives Design geprägt sind.

Über Kilometer erstreckt sich in aller Farben und Schönheit der Natur das grünblaue Meer mit feinem Sandstrand. Das Zentrum von Kumkoy mit vielen Einkaufsmöglichkeiten liegt 1km entfernt, den historischen Hafen von Side erreichen Sie nach knapp 4km und den Flughafen nach 70 km.