Playa del Ingles - IFA Hotel Buenaventura ab Gran Canaria

Mitten im Geschehen. Nicht nur, dass die beiden Trainingsplätze Las Burras und das Estadio Municipal Maspalomas dank eines Shuttle-Services enorm leicht zu erreichen sind, im IFA Buenaventura ist man nie weit entfernt vom Schauplatz der guten Laune. Die Hotelanlage liegt mitten im Zentrum von Playa del Inglés und in unmittelbarer Nähe vom Unterhaltungscenter „Kasbah“, wo am Tag Shopping und am Abend Tanzen auf dem Programm steht. Das Publikum im Hotel ist sehr jung – oder zumindest junggeblieben. Kein Wunder bei der Lage! Hier wird getanzt und gefeiert. Die Zimmer des Drei-Sterne-Hotels sind schlicht, aber bieten alles was man braucht, sogar eine Couch und einen Balkon. Im Inneren der Anlage befinden sich zwei Abenteuerpools und ein Jacuzzi. An einem Fitnessraum sollte es natürlich auch nicht fehlen – keine Sorge, alles da! Das breite Sportangebot des Buenaventura macht das Haus für Trainingsgruppen auf Erholungssuche so attraktiv. Ob Shuffleboard, Beachvolleyball, Beachsoccer oder Wasserball, jeder Wunsch wird erfüllt.