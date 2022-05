Playa del Ingles - Hotel Occidental Margaritas ab Gran Canaria

Ein Trainingslager sollte entspannt und stressfrei ablaufen, das Trainingsgelände in der nahen Umgebung liegen und das Hotel für eine unbekümmerte Vorbereitung und die grösstmögliche Entspannung vor und nach den Einheiten sorgen. Das Margaritas in Playa del Inglés verspricht genau das. Trainiert wird im Estadio Maspalomas nur wenige Minuten zu Fuss entfernt. Auf dem Naturrasen spielt sich zwar der Hauptteil des Aufenthalts ab, aber lange nicht der spannendste. Auch, wenn das Training am Ball im Fokus stehen soll, gibt’s sportlich einiges mehr zu entdecken. Gäste des Hotels können Beachvolleyball und -soccer, Wasserball, Tischtennis, Minigolf, Boccia und sogar Air-Hockey ausprobieren. Für die besonders Fleissigen hat das Fitness-Center noch weitere Trümpfe im Ärmel.



Der Strand ist nicht weit entfernt, man sieht ihn schon von den Zimmerbalkonen und dank des hauseigenen Fahrradverleihs ist man im Nu im Zentrum von Playa del Inglés. Hier tummeln sich Jung und Alt. Restaurants, Bars und Clubs gibt’s hier zuhauf, wobei die Beachpartys zweifelsohne die verlockendsten sind. Das Hotel Occidental Margaritas hat zudem seine eigene Diskothek. Wer es also gemächlicher angehen will, kann direkt aus der Liege von einem der beiden Pools zur Party oder an die Poolbar gehen.



Die Zimmer sind modern und geschmackvoll eingerichtet. Jedes verfügt über einen eigenen Balkon mit Blick auf die Pools oder den wunderbar gepflegten Hotelgarten. Kulinarisch gesehen darf es bei täglicher sportlicher Betätigung natürlich an nichts fehlen. Dafür sorgen die Küchenchefs mit einem grossartigen Buffet im Hotelrestaurant. Das Trainingslager im Occidental Margaritas fühlt sich schlussendlich dann doch mehr nach Urlaub an – aber warum auch nicht?