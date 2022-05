Oberstaufen - Hotel evviva!

Anlaufstelle für Profi-Teams und trotzdem preislich zu empfehlen? Dieses Kunststück schafft das Hotel evviva! in Oberstaufen. Bei der Team-Bildung können sich Fussballer auch in anderen Disziplinen beweisen. Im Hotel evviva! bezieht unter anderem der FC Zürich und der FC Aarau sein Quartier während der Sommervorbereitung, doch auch Jugendmannschaften zieht es wegen der fairen Preise regelmässig in die bayerischschwäbische Region. Völlig unabhängig von Alter oder Spielklasse werden Sie bei Ihrer Ankunft im familiär geführten Hotel auf jeden Fall erst einmal herzlich empfangen. Am ruhigen Ortsrand von Oberstaufen können Sie es sich im mediterranen Ambiente des evviva! richtig gemütlich machen – italienisches Flair mitten im Allgäu. Direkt gegenüber des Hotels befindet sich die gemeindeeigene Sportanlage. Kann sie im Winter wegen Schneefalls nicht genutzt werden, weichen Sie einfach auf einen Kunstrasenplatz aus. Abends geht es dann ab in die kleine Wellness-Landschaft mit Sauna, Whirlpool, Dampfbad und Solarium. Neben den guten Trainingsmöglichkeiten und dem Blick aufs Portemonnaie gibt es noch zahlreiche andere Gründe, die für einen Abstecher nach Oberstaufen sprechen. Der Ausblick über die sonnigen Bergwiesen bis auf die Alpen bietet zu jeder Jahreszeit ein herrliches Panorama und es gibt praktisch immer etwas zu tun. Perfekt geeignet für einen Tag Team-Bildung ist der Eventstadel. Der Veranstalter bietet Team-Parcours an, bei denen die Teilnehmer verschiedene Stationen mit Geschick und Kreativität bewältigen müssen. Ob Ihr Top-Torjäger auch beim Bogen- oder Holzscheibenschiessen immer ins Schwarz trifft und Ihr Konditionswunder beim Quad-Parcours den längsten Atem hat?