Monte Gordo - Hotel & Apartamentos Dunamar ab Vilamoura

Auf den erstklassigen Trainingsplätzen von Monte Gordo können Teams den Grundstein für Erfolge legen. Ihr Verhältnis zu Fortuna testen sie dann in der Stadt.



Im Pressebereich müssen vermutlich keine Interviews nach den Trainingseinheiten gegeben werden. Und ob die Abschlussspiele vor gefüllten Rängen – immerhin knapp 3.000 Plätze – und gut besuchtem VIP-Bereich stattfinden, erscheint auch fraglich. Unbestritten dagegen bleibt, dass das Stadion von Monte Gordo ein imposantes Ambiente für anspruchsvolle Trainings bietet. Neben dem von einer Tartanbahn eingerahmten Hauptplatz stehen dort noch zwei weitere, ebenfalls penibel gepflegte Naturrasenplätze zur Verfügung.



Auf dem Gelände befinden sich zudem ein Fitnessraum, ein Pool mit 50-Meter-Bahnen und einige Einrichtungen für Leichtathleten. Die Distanz von rund drei Kilometern zwischen Hotel und Stadion lässt sich gut per Fahrrad überbrücken – so bringt man den Kreislauf schon vor Trainingsbeginn ein wenig auf Touren. Nach einer anstrengenden Schicht sollten natürlich noch ein paar Körner für die Rückfahrt übrig sein. Und falls jemandem der Sinn nach Extraschichten steht: Einen sehr gut ausgestatteten Fitnessraum gibt es auch im Hotel. Zur Entspannung der müden Muskeln eignen sich neben dem Aussenpool und dem Hallenbad auch eine Sauna und ein Dampfbad.



Für die Anreise ins Vier Sterne Apartmenthotel nahe der spanischen Grenze empfehlen sich der Flughafen Faro, der 61 Kilometer entfernt ist, sowie der Flughafen Sevilla. Von der andalusischen Hauptstadt sind es knapp 170 Kilometer bis nach Monte Gordo. Dort liegt das Hotel Dunamar direkt in erster Strandlinie. Die Wohngelegenheiten sind auffallend gross und verfügen nicht nur über ein Schlafzimmer, sondern auch über Wohnzimmer und Küche.



Die Hauptattraktion dieses Trainingslagerpakets sind aber sicher die modernen Trainingsmöglichkeiten. „Die Sportanlage in Monte Gordo lässt keine Wünsche offen“, meint Marc Majerczik vom knecht Sportreisen Partner Sol Sports. „Motivierte Amateurmannschaften können sich hier sehr konzentriert auf anstehende Aufgaben vorbereiten, und das auch noch kostengünstig.“ Natürlich ist gewissenhafte Arbeit oftmals der Schlüssel zum Erfolg, doch auch ein guter Draht zu Fortuna kann nicht schaden. Daher gilt: „Wer doch mal etwas Abwechslung sucht, stellt sein Glück im Casino der Stadt auf die Probe.“