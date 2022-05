Maspalomas - Appartements Turbo Club ab Gran Canaria

Der Name ist Programm. Alles funktioniert im Turbo! Die drei Kunstrasenplätze der Fussballanlage Maspalomas, direkt neben dem Hotel, verhindern ein langwieriges Hin und Her vor und nach den Trainingseinheiten. Dabei ist der Club auch etwas für das geringe Budget, ohne es an Qualität fehlen zu lassen. Die Apartments haben allesamt ein Wohnzimmer mit Sofa und Balkon. Der Swimmingpool samt Poolbar liegt im Innenhof der Anlage, ein Jacuzzi steht direkt daneben. Die herrlichen Sandstrände von Maspalomas liegen unmittelbar vor der Haustür. Nachtschwärmer werden sich sicherlich ins benachbarte Playa del Inglés verirren, wo in den vielen Bars und Clubs meist sehr lange gefeiert wird.