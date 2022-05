Malaga - Hotel Alay

Das Hotel Alay wurde in jüngster Zeit vollständig renoviert und besticht durch seine TOP Lage. Die meisten Zimmer bieten Meerblick. Die Trainingsanlage mit Kunstrasenplatz (NEUESTE Generation) ist in ca. 8 Min. Fahrzeit vom Hotel erreichbar und bietet sehr gute Voraussetzungen für ein optimales Trainingslager. Das 4*-Hotel ist stilvoll, makellos sauber und in perfekter Lage in Benalmadena. Der moderne Jachthafen Puerto Marina befindet sich direkt unterhalb des Hotels. Sehr schöner Poolbereich mit brandneuen Liegen. Das Hotel bietet einen sehr guten Service, das Personal ist sehr freundlich, das Frühstücksbuffet ist hervorragend.