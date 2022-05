Losone - Hotel Emmaus

Einige Kicker bringen ja gerne ein paar überflüssige Pfunde aus dem Urlaub mit, die dann während der Saisonvorbereitung in mühevoller Arbeit abtrainiert werden müssen. Zum einen gibt es leichte und genauso leckere kulinarische Alternativen und zum anderen steht Ihnen die Fussballanlage der Gemeinde Losone zweimal täglich für Ihre Einheiten zur Verfügung. Sollte gerade mal nichts anstehen, bleibt Ihnen immer noch das tolle Wetter am Lago Maggiore. Südlich vom Gotthard-Tunnel lacht die Sonne rund 2300 Stunden pro Jahr - so viel wie sonst nirgends in der Schweiz.



Wir geben Ihnen auch gerne ein paar Tipps für eine aktive Freizeitgestaltung:



Cardada Cimetta

Ponte Tibetano - Monte Carasso

Altri Sentieri Ticino (Ausflüge in die Tessiner Täler, Verzascatal, Maggiatal, Centovalli, ...)