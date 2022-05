Lago Maggiore - Hotel Residence dei Fiori ab Stresa

In der malerischen Landschaft am Lago Maggiore liegt Baveno. Hier reihen sich im Stadtzentrum mittelalterliche Gebäude aneinander, der Kunstrasenplatz dagegen ist fast ein Ausflug in die Zukunft.Isola Bella, Isola Madre und Isola dei Pescatori – das klingt förmlich schon nach italienischer Lebensfreude. Und ein Besuch der Borromäischen Inseln im Lago Maggiore bestätigt den Verdacht: Zwischen den barocken Villen, urigen Fischerhäuschen und bunten Gartenlandschaften kann man es sich fast nur gutgehen lassen. Alle drei Inseln erreichen Sie mit dem Schiff für eine kleine Erkundungstour. Auf dem Festland, genauer gesagt am Westufer des Sees, setzt sich die sympathische Atmosphäre im mittelalterlichen Baveno nahtlos fort. Verwinkelte Gassen, Brunnen, Kopfsteinpflaster und Holzbalkone prägen das Gesicht des Bade- und Urlaubsortes, der besonders bekannt ist für seine Steinbrücke aus rosa Granit. Die begehrten Steine werden noch heute in den umliegenden Bergen abgebaut und teilweise vor Ort verarbeitet. Rund 50 Meter von der Seepromenade Bavenos entfernt liegt das Hotel Residence dei Fiori mit seinen frisch renovierten Zimmern. Das hauseigene Restaurant Il Portico wäre ohne die hervorragende Pizza gar nicht vorstellbar, doch auch verschiedene Saison-Spezialitäten kommen hier auf den Tisch. In unmittelbarer Nähe zum Hotel befinden sich Bars und Geschäfte sowie entlang der Promenade auch Schwimm- und Seebäder. Fürs Training nutzen Sie die Anlage des lokalen Vereins US Bavenese, die Trainingseinheiten am Sonntag bedürfen immer einer Abstimmung. Dafür bekommen Sie dann perfekte Bedingungen: Der Kunstrasenplatz des Clubs ist FIFA geprüft.