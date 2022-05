Islantilla - Islantilla Golf Resort ab Malaga

Der Name lässt es zwar nicht direkt vermuten, doch das Islantilla Golf Resort ist keinesfalls nur etwas für Freunde der kleinen weissen Kugel. Auch mit dem runden Leder weiss man hier durchaus etwas anzufangen. Das belegt schon die Tatsache, dass zuletzt die Zweitvertretungen von Borussia Dortmund und des VfB Stuttgart sowie der SV Elversberg und die Shamrock Rovers ihre Zelte nahe der portugiesischen Grenze aufgeschlagen haben. Im vom Hotel etwa zehn Autominuten entfernten Fussballzentrum bieten zwei Naturrasenplätze nach FIFA-Massen ideale Trainingsbedingungen, ein dritter Platz wird aktuell fertiggestellt. Umkleiden und Sportmaterial befinden sich vor Ort.



Wer kurz mal die Sportart wechseln möchte, hat auf einem der drei Neunloch-Golfkurse Gelegenheit dazu – entweder, wie ursprünglich vorgesehen, mit dem Schläger, oder aber beim Footgolf! Diese Minigolf-Variation für Fussballer erfordert einiges an Ballgefühl und ist dank des hohen Spassfaktors eine tolle Massnahme fürs Teambuilding. Zudem stehen ein Fitnessraum, ein Hallen- und ein Aussenbad zur Verfügung, genauso wie eine Sauna, ein Dampfbad und ein Jacuzzi. Wie der für die Costa de la Luz typische, feine Sand am etwa einen Kilometer entfernten Strand genutzt wird, bleibt den Trainern überlassen: knackiger Strandlauf auf weichem Untergrund oder Entspannung nach getaner Arbeit?



Das Islantilla Golf Resort liegt in Isla Cristina in der Provinz Huelva. Die Anreise ins Vier-Sterne-Haus erfolgt entweder über den Flughafen Faro in Portugal, der 95 Kilometer entfernt ist, oder über das 148 Kilometer entfernte Sevilla. Die 204 grosszügig geschnittenen Zimmer des Hotels verteilen sich auf 27-Quadratmeter-Standardzimmer und Suiten mit 36 Quadratmetern. Etwas mehr Privatsphäre geniesst man in den Villen, in denen zwei Schlafzimmer, zwei Bäder und ein Wohnzimmer auf 72 Quadratmeter untergebracht sind. Diese Art des Wohnens ist für Fussballmannschaften besonders interessant. Die Mahlzeiten werden in zwei hoteleigenen Restaurants serviert.



„Service wird im Islantilla Golf Resort wirklich gross geschrieben“, sagt Marc Majerczik vom knecht sportreisen Partner Sol Sports, „und das bei einem mehr als fairen Preis. Daher empfehlen wir dieses Paket nicht nur Profimannschaften, sondern auch ambitionierten Amateur-Teams.“