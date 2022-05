Gardasee - Yachting Hotel Minestral

In der bezaubernden Landschaft direkt am Gardasee, in einer super Lage, nur wenige Minuten von Terme di Sirmione und mitten in einem grossen Park erwartet Sie das Yachting Hotel Mistral. Mit modernen Standards, ausgestattet mit bestem Komfort und einem typisch traditionellen Italienischen Restaurant mit Seesicht.