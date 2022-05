Gardasee - Hotel Europa

Optimaler gelegen wäre das Haus wohl nur für Schwimmer: Das Hotel Europa befindet sich direkt am Ufer des Gardasees, nur einen Steinwurf vom Strand von Desenzano entfernt. Die Sportanlage mit gepflegtem Rasenplatz erreichen Fussballer zu Fuss in nur fünf Minuten. Spielt das Wetter einmal nicht mit, kann man problemlos auf Kunstrasen ausweichen. Nach dem Training gibt es im Restaurant neben internationaler Küche auch traditionelle Fischgerichte. Frisch gestärkt geht es abends dann weiter in die umliegenden Bars. Bei gutem Wetter lohnt es sich, vorher noch ein Stück an der Seepromenade entlang zu spazieren. Wer mit kleinem Budget kalkuliert, dabei aber auf Komfort nicht verzichten möchte, ist im traditionsreichen Hotel Europa genau richtig.