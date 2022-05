Estepona - Sol Marbella Atalaya Park ab Malaga

Das Sol Marbella Estepona Atalaya Park Hotel ist der Pelé unter den Trainingsstätten in Südspanien. Sympathisch und spielfreudig bis zum Abpfiff. Nicht umsonst bereitete Berti Vogts seine nigerianische Nationalmannschaft hier auf sämtliche Weltmeisterschaften und Afrika Cups vor. Das beständig gute Wetter und die top Platzverhältnisse locken Jahr für Jahr auch spanische Erstligisten an. Genauso erstklassig wie der Fussballplatz ist auch die Lage. Das Haus liegt direkt am Strand und das belebte Städtchen Puerto Banus ist nur zehn Minuten mit dem Bus entfernt.