Estepona - H10 Estepona Palace + Dona Julia ab Malaga

Das H10 Estepona Palace Hotel liegt direkt am Strand. Es bietet komfortable Zimmer, Terrassen mit Blick auf das Mittelmeer, eine grosse Auswahl an Gerichten und ein Despacio Spa Center, um Ihnen einen wunderschönen Aufenthalt an der Costa del Sol zu bieten. Darüber hinaus verfügt das Hotel 7 Tagungsräume. Zusätzlich hat es mehr als 11 exklusive Golfplätze in der Nähe des Hotels.