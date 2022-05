Eisenbach - Hotel Charlott

Völlig Abseits vom Verkehr, direkt am Waldrand in ruhiger Lage, befindet sich das Hotel Charlott (in 1034m.üdM) im Herzen des Hochschwarzwaldes, im staatlich anerkannten Luftkurort Eisenbach. Genießen sie die außergewöhnliche Aussicht auf die Schweizer Alpen, die Wiesen und Täler und lassen sich von der malerischen Landschaft des Schwarzwaldes komplett verzaubern. Fussballer nutzen die ruhige Lage des Ortes Eisenbach besonders gerne, wenn es um eine konzentrierte Saisonvorbereitung geht.



Der Schwarzwald hat aber auch sonst viel zu bieten. Ob es der Wanderweg mit Alpenblick gleich um die Ecke sein soll, die Freiburger Altstadt mit ihrem Münster oder der Triberger Wasserfall, beides nur eine halbe Autostunde entfernt. Ob mit dem Auto, Bus oder Bahn, mit dem Mountainbike oder zu Fuß, machen Sie sich auf den Weg, atmen Sie die herrliche Luft und entdecken Sie eine atemberaubende Landschaft zum genießen.