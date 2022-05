Crans-Montana - Hotel la Prairie

Schweizer Bergfans aufgepasst! Auf einem sonnenreichen Hochplateau hoch über dem Rhonetal gelegen, bilden die beiden Nachbarorte Crans und Montana zusammen eine der grossen Walliser Feriendestinationen. Auf den beiden, mit dem Auto sehr nahe vom Hotel entfernten TOP-Naturrasenplätzen oder auf dem qualitativ guten Kunstrasenplatz in Gehdistanz, finden Sie die besten Voraussetzungen, um das Team in Form zu bringen. Das Hôtel la Prairie ist ein gemütliches DreiSterne-Haus mit charmanter deutschsprachiger Hotel-Chefin. Von hier aus erreichen Sie in etwa zehn Minuten zu Fuss das Zentrum von Montana. Idyllisches Bergdorf oder Stadt in den Alpen? Crans-Montana verkörpert beides und vereint die Annehmlichkeiten eines modernen Ferienortes mit der weiten Natur und Panorama-Aussicht der Walliser Alpen. Die Möglichkeiten zum weitherum ausgiebigsten Alpenshopping, das renommierte Casino und insbesondere der Ruf als Golf-Mekka machen die moderne Seite von Crans-Montana aus und sind Anziehungspunkt für internationale Gäste.