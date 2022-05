Bellwald - Hotel zur alten Gasse

Das neue Hotel THE ONYA RESORT & SPA****(*) vereint luxuriösen Charme und traditionelle Eleganz inmitten einer herrlichen Bergwelt auf 1650 Meter. Im 2017 eröffnet, liegt das Alpen Boutique Hotel auf der Sonnenterrasse des Goms in Bellwald. Von den Zimmern und der Terrasse des Gault Millau Restaurants geniesst der Gast einen fantastischen Ausblick auf die 4000 Berge des Wallis . Im Hotel stehen auf über 300 m2 ein Fitnesscenter, Pool sowie ein Spa Bereich mit Dampfbad, Sauna, Jacuzzi und Wärmekabine zur Verfügung. Das Onya Resort befindet sich direkt an der Skipiste. Im Sommer kann ein einzigartiges Wander- und Bikeangebot im Aletschgebiet genutzt werden. Die Bergbahnen sind im Sommer gratis. Grosser Spielplatz, Bikestation, Tennisplätze, Minigolf direkt neben dem Hotel. Gratis Sesselbahn im Sommer. Miete Bikes, Mountaincarts und und Trotiness.



Gleich nebenan, über die Reception verbunden, ist das renovierte Hotel ZUR ALTEN GASSE***(*) mit seinem bekannten 13 Gault Millau Restaurant.