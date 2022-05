Ayia Napa - Hotel Atlantica Aeneas Resort & SPA ab Aya Napa

Hier bläst ein Springbrunnen Wasserfontänen ins Becken, dort lässt man sich vom Strahl eines Whirlpools massieren oder einen erfrischenden Drink an der Poolbar servieren.



Die Poollandschaft des Atlantica Aenas Resort & Spa zählt zu den grössten und abwechslungsreichsten der Insel. Beeindruckender ist vielleicht nur der gigantische Pool, dessen kristallklares Wasser sich am 90 Meter vom Hotel entfernten Nissi Beach befindet: das Mittelmeer, dessen Temperatur vor Zypern im August schon mal bis auf badefreundliche 27 Grad Celsius steigen kann.



Das Atlantica Aenas Resort & Spa liegt im Ferienort Ayia Napa, eingebettet in eine grüne Parkanlage. Die Luxusanlage verfügt über 326 Zimmer in elegantem Design, die mit zahlreichen Annehmlichkeiten wie Klimaanlage, freiem WLAN und Sat- und Pay-TV ausgestattet sind. Für die Mahlzeiten kann man aus drei Restaurants wählen, bevor es später an die Cocktailbar geht - oder auf Tour durch die Bars im Zentrum von Ayia Napa.



Trainiert wird im hoteleigenen Trainingszentrum, rund 100 Meter vom Haus entfernt. Die Greenkeeper betreiben viel Aufwand, um die drei Rasenplätze in hervorragendem Zustand zu halten. Ebenfalls zum Sportangebot gehören Fitnesscenter sowie Tennis-, Squash- und Basketballplätze, auch Tischtennis und Minigolf kann hier gespielt werden.