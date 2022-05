Ihr Trainingslager vom Spezialisten

Ihr Trainingslager perfekt organisiert

Beruhigt reisen dank des Rundum-Sorglos-Pakets

Ihre Vereinsreise und Ihr Trainingslager planen wir minutiös bis ins Detail. Wir betreuen Sie persönlich beim Check-in am Flughafen und nehmen Sie am Zielort wieder persönlich in Empfang – Sie profitieren vom Mehrwert der Sportreise Spezialisten. Durch unsere eigene sportliche Erfahrung sind wir mit den Anforderungen an Sportanlagen und Unterkünften vertraut. Wir unterbreiten Ihnen auch Vorschläge für Freizeitprogramme und Unterhaltung und organisieren alles Nötige darum herum, damit Sie und Ihr Team sich ganz auf das Wichtigste konzentrieren können: Ihren Lieblingssport. Als Reiseveranstalter haben wir auch in den Bereichen Flug- und Busreisen namhafte Partner an unserer Seite. Ebenso können wir uns auf ein verlässliches Netzwerk lokaler Partneragenturen stützen, die vor Ort sicherstellen, dass für Ihr Team alles nach Reiseprogramm geht. Bei der Planung Ihres Trainingslagers überprüfen wir zusammen mit Ihnen, welche sportlichen Anforderungen Sie und Ihr Verein haben. Darauf aufbauend schnüren wir Ihr Rundum-Sorglos-Paket, welches Transportmanagement, die Unterkunft, Platzreservationen, Materialmiete, lokale Transportleistungen und weitere, ergänzende Serviceleistungen und Sonderaufgaben enthält. Die Reiseprofis von Knecht Sportreisen kümmern sich um das Organisatorische, damit Sie und die Vereinsführung optimal entlastet sind und sich vollumfänglich Ihrem Team widmen können. Unsere Trainingslager Ziele liegen in Spanien, Portugal, Deutschland, der Türkei, Italien, Malta, Kroatien, Zypern und der Schweiz. Egal, welches Trainingslager Sie als Reiseorganisator für Ihren Club planen - wir stehen Ihnen mit unserem Know-how für Trainingslager in ganz Europa zur Verfügung. Auf unseren Webseiten finden Sie Beispiele, aber Ihr Wunsch-Reiseziel geben Sie uns vor. Vereinbaren Sie noch heute Ihren unverbindlichen Beratungstermin mit unseren Sportreise Spezialisten.