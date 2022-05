Wimbledon ab London

Das prestigeträchtigste und älteste und deshalb wichtigste Tennisturnier der Welt - das grosse Highlight der Rasensaison. Es ist das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison und findet seit 1877, anfangs nur für Männer, ab 1884 dann auch Dameneinzel und Doppel, in London statt. Bis heute hat sich Wimbledon auf traditioneller Weise einen altmodisch vornehmen, speziellen Charakter bewahrt, der sich von den anderen Tennisturnieren erfolgreich abhebt. Speziell zum Beispiel ist, dass traditionell nur in weisser Spielkleidung gespielt wird. In den letzten 15 Jahren wurde das Turnier von unserem Maestro Roger Federer (SUI) geprägt und dominiert (8 Siege). Die wichtigsten Spiele werden natürlich auf dem "heiligen" Center Court" und dem "Court No. 1" gespielt. Der "Court No. 2" wird pikanterweise wegen den zahlreichen Favoritenstürze auch Friedhof (The Graveyard) genannt. Das Turnier lockt viele bekannte Stars aus der Film- und Promiwelt als Zuschauer an. Ebenfalls ist auch die Britische Königsfamilie immer unter den eingeladenen Gästen anzutreffen.





Erste Austragung: 1877

Kategorie: Grand Slam, Rasenplatz

Austragungsort: London, England