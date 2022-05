US-Sports live erleben

Unter dem Sammelbegriff US-Sports werden beispielsweise Eishockey, Basketball, Baseball, American Football und auch Motorsport-Events zusammengefasst. Unsere Sportreise Spezialisten kennen sich aus und bringen Sie sicher hin und zurück – Spannung, Spass und Action inklusive! Sport ist in den Vereinigten Staaten anders organisiert, als wir dies von europäischen Disziplinen wie Fussball oder Handball kennen. Anstelle eines regulären Transfermarktes gibt es über dem Atlantik ein sogenanntes Draft-System und festgelegte Maximalsaläre, zudem sind Auf –und Abstiege ausgeschlossen. Publikumssportarten sind in den USA enorm populär. So ziehen die prestigeträchtigsten Spiele und Anlässe riesige Fangemeinschaften an. Aber ein Event schlägt jedes Jahr alles Bekannte: Um das Finale der American Football League, dem Super Bowl, besteht eine ganze Mini-Wirtschaft, denn wenn sich die beiden besten Teams gegenüberstehen, verfolgen rund 150 Millionen Amerikaner das Geschehen am Bildschirm. Für diese Ausstrahlung werden gigantische Summen in die Werbung gesteckt – Super Bowl ist einfach in allen Belangen ein Event der Superlative. Sie möchten den legendären LA Lakers beim ‘dunken’ zuschauen oder die New York Rangers im Madison Square Garden übers Eis flitzen sehen? Wir freuen uns, Ihre Eintrittskarten für Eishockey, Baseball, Basketball oder Footballspiele und die Reise mit allem Drum und Dran für Sie zu organisieren. Sind Sie an Konzerten oder Autorennen in Daytona interessiert? Fragen Sie uns an, unsere Sportreise Spezialisten können beinahe jeden Wunsch erfüllen.