US Open ab New York - Manhattan

Warum überhaupt US Open? Der Name verweist traditionell darauf, dass das Turnier für Teilnehmer ohne Status (Amateur/Profis), Geschlechts, Alters etc. offen ist. Das prestigeträchtige Tennisturnier ist das vierte Grand-Slam-Turnier der Saison und rundet daher den "Grand Slam" ab. Gut zu wissen, dass im August/September schon einmal bei Temperaturen von bis zu 30 Grad gespielt wird! Der Arthur Ashe Court (knapp 23'000 Zuschauer) besitzt seit 2016 ein modernes, verschiebbares Dach, welches bei Regen geschlossen werden kann. Es gibt daher fast keine Spielverschiebungen mehr aufgrund des Wetters. Unser Maestro Roger Federer (SUI) konnte das Turnier unglaubliche 5x hintereinander gewinnen (2004-2008) und auch Stan Wawrinka (SUI) konnte die beliebte Trophäe in die Höhe stemmen, er gewann im 2016.





Erste Austragung: 1881

Kategorie: Grand Slam, Hartplatz

Austragungsort: Flushing Meadows, New York, USA