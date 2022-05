Motorsport live erleben

Sie möchten Ihre Ferien mit einem Motorsport-Erlebnis verbinden und krönen? Prima, denn unsere Spezialisten kennen die Reisemöglichkeiten, wie Sie einen Formel 1 Grand Prix in Vietnam, Bahrain, Monaco, Spanien oder Brasilien am besten mit Ihrem nächsten Urlaub kombinieren. Einmal in einem der ganz grossen Autodromes als Zuschauer live mit dabei zu sein, beschert Ihnen unvergessliche Erinnerungen und faszinierende Eindrücke. Wenn Sie möchten, bringen wir Sie neben Formel 1 Rennen auch zum legendärsten aller europäischen Autorennen, den 24 Stunden von Les Mans. Oder wie wäre es mit einem Trip ins Motorsport-Mekka Indianapolis? Das Indy 500 Race im Heimatland der Motorisierung ist das älteste und traditionsreichste Rundstrecken-Autorennen der Welt. Nicht nur Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen oder Sebastian Vettel drehen waghalsige Runden, denn Nervenkitzel versprechen auch die Herren auf ihren heissen Öfen bei den Moto Grand Prix. Der Moto GP ist die prestigeträchtigste Rennklasse der Motorrad-Weltmeisterschaft im Strassenrennsport. Man nennt sie auch die ‘Königsklasse’. Wir bringen Sie nach Spa-Francorchamps, zum Sachsenring oder dem Wüsten Moto GP nach Katar. Motorradrennen versprechen atemlose Spannung, wenn sich die tollkühnen Athleten mit atemberaubendem Tempo Rad an Rad heiss umstrittene Duelle liefern. Egal, ob Sie ein Auto- oder Motorradrennen besuchen möchten, mit Knecht Sportreisen sind Sie immer auf der Poleposition im Motorsport.