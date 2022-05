Manchester United

Als Sir Bobby Charlton, vielleicht der beste englische Spieler aller Zeiten, dem Old Trafford Stadion den Spitznamen „Theatre of Dreams“ verpasste, hätte er wohl keine treffendere Bezeichnung wählen können. In diesem Stadion scheinen alle Träume in Erfüllung zu gehen. Mittlerweile haben die Red Devils den FC Liverpool als Rekordmeister Englands abgelöst. Eng verbunden mit diesem Erfolg ist der Name Sir Alex Ferguson, der zwischen 1986 – 2013 auf der Trainerbank Platz nahm. Nach dem legendären Trainer ist heute sogar die Nordtribüne des Stadions benannt.





Folgend die Spiele der Saison 2021/2022:





Manchester United - Norwich City / 16.04.2022 - 18.04.2022

Manchester United - FC Brentford / 30.04.2022 - 02.05.2022

Manchester United - FC Chelsea / 15.05.2022 - 17.05.2022