Manchester City

Seit Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan Manchetser City 2009 gekauft hat, blüht der Premier League Club auf wie eine Wüsten-Oase inmitten der Arbeiterstadt. Zweimal Meister, zweimal Vize-Meister, einmal FA-Cupsieger – diese Bilanz seit 2009 kann sich sehen lassen. Und das prophezeien The Citizens. Am Wille mangelt es nicht, an Geld schon gar nicht, wie man am Transfer von Kevin de Bryne im Sommer 2015 gesehen hat. 75 Millionen Euro haben die Engländer dem VfL Wolfsburg für den belgischen Mittelfeldstar auf den Tisch gelegt.







Folgend die Spiele der Saison 2021/2022:





Manchester City - FC Liverpool / 09.04.2022 - 11.04.2022

Manchester City - FC Watford / 23.04.2022 - 25.04.2022

Manchester City - Newcastle United / 07.05.2022 - 09.05.2022

Manchester City - Aston Villa / 22.05.2022 - 24.05.2022