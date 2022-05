Leichtathletik live erleben

Die Leichtathletik ist eine von lediglich vier Sportarten, die bei allen bisher ausgetragenen Olympischen Sommerspielen vertreten waren. Traditionell stossen Leichtathletik-Wettkämpfe auf ein sehr grosses Publikumsinteresse – also auch für Sie ein guter Grund, sich den Besuch einer Leichtathletik Welt- oder Europameisterschaft auf die Liste Ihrer nächsten Ferien zu setzen. Als spezialisierter Reiseveranstalter bietet Ihnen Knecht Sportreisen exklusive Reisen und Tickets zu grossen Leichtathletik-Anlässen. Jedes Jahr werden im Rahmen der ‘Diamond League’ Leichtathletik-Meetings in attraktiven Reisezielen wie Oslo, Brüssel, Doha oder Shanghai ausgetragen. Nachdem die Olympischen Spiele in Tokio um ein Jahr verschoben worden sind, wird die für 2021 geplante Leichtathletik-Weltmeisterschaft nun ein Jahr später in Eugene, Oregon, ausgetragen. Fragen Sie unsere Spezialisten nach den Details.