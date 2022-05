Serie A live erleben

Serie A ist die höchste Spielklasse im italienischen Profifussball. Ihr formeller Name lautet Lega Nazionale Professionisti Serie A. Momentan gehören ihr 20 Mannschaften an, die an 38 Spieltagen um den italienischen Meistertitel kämpfen. Die italienische Liga-Saison dauert von August bis im Mai des darauffolgenden Jahres. Die besten drei Vereine aus der Saisonabschlusstabelle qualifizieren sich jedes Jahr direkt für die Champions League Gruppenphase. Der Meistertitel der Serie A wird umgangssprachlich ‘Scudetto’, kleiner Schild, bezeichnet. Dieser Name ist vom schildförmigen Abzeichen in den italienischen Nationalfarben rot, weiss und grün abgeleitet, welches der amtierende Fussballmeister in der Saison nach dem Titelgewinn auf seinem Trikot tragen darf. Die italienische Fussballmeisterschaft wird seit 1898 ausgetragen. Der aktuelle Titelhalter (2019/20), Juventus Turin, ist mit bislang 36 Titeln der unangefochtene italienische Clubfussball Champion. Auch auf europäischem Parkett bewegen sich italienische Fussballer in einer eigenen Kategorie: Bislang wurden Serie A-Spieler achtzehn Mal, und damit am häufigsten, zu Europas Fussballern des Jahres erkoren. Siebenmal stellte die Serie A auch den FIFA-Weltfussballer des Jahres. Turin, Mailand, Rom, Florenz, Neapel oder Verona: Nicht nur sind dies die Heimatorte erfolgreicher italienischer Fussballclubs, es sind vor allem auch traumhafte Städte, um ein paar Ferientage mit dem Matchbesuch zu verbinden. Unsere Spezialisten stellen Ihnen gerne Flug, Hotels, Tickets und vielleicht sogar einen Mietwagen in einem Reisevorschlag zusammen – rufen Sie uns an, wir freuen uns darauf, Ihre italienisches Fussballreise zu planen.