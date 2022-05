Champions League live erleben

Die Champions League ist ein jährlich stattfindender Vereinsfussballwettbewerb, an dem europäische Spitzenklubs teilnehmen. Die Champions League ist eines der prestigeträchtigsten Fussballturniere der Welt und der mit grossem Abstand namhafteste Klubwettbewerb im europäischen Spitzenfussball. Real Madrid, FC Liverpool, FC Porto, Juventus Turin – was Fans wie Musik in den Ohren klingt, ist die Realität der Champions League – und die Fussball-Spezialisten von Knecht Reisen bringen Sie zu den spannungsgeladenen Champions League Begegnungen in all die grossen Arenen Europas. Möchten Sie während Ihrer Reise nicht nur Fussball geniessen, sondern Städte oder Ihr Gastland gleichzeitig bereisen? Kein Problem, wir erstellen Ihnen auf Anfrage gerne einen umfassenden Reisevorschlag – rufen Sie uns an.

Halbfinalspiele Champions League 21/22:

Manchester City vs. Real Madrid 26.04/04.05.2022

Liverpool FC vs. Villareal 27.04/03.05.2022