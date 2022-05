Kundenfeedbacks

Premier League Spiel FC Liverpool - Newcastle United Patrick B. aus Wasterkingen

Es war alles von A-Z stimmig. Die Flüge, die Hotels und die Fussballtickets alles hat genau so geklappt wie im Voraus besprochen. Es war ein wirklich tolles Erlebnis. Ich wurde vor der Reise jederzeit über den genauen Stand der Reise informiert. Das Gesamte Beratungs- und Servicepaket hat mir perfekt gepasst, ich fühlte mich prima aufgehoben Besonders schön war, dass nach der Reise ein persönlicher Telefonanruf kam, wo sich knecht reisen nach meiner Reise erkundet hat. Well done.