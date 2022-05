FC Liverpool

Auf vielen Plätzen gesungen, wirklich zuhause allerdings nur in Liverpool: Wenn die Fussball-Hymne „You’ll never walk alone“ vor Spielbeginn von den Rängen ertönt, bebt ganz Anfield. Im altehrwürdigen Stadion an der Anfield Road können sich die „Reds“ auf die lautstarke und uneingeschränkte Unterstützung ihrer Fans verlassen. Im Tunnel, der zum Spielfeld führt, ist ein Schild mit der Aufschrift „This is Anfield“ angebracht. Jeder Gegner soll wissen, dass er hier nicht einfach irgendein Stadion betritt. Wir bringen Sie ins Stadion und können Ihnen neben den FC Liverpool Tickets auch eine gute Übernachtungsmöglichkeit sowie die Anreise organisieren.







Folgend die Spiele der Saison 2021/2022:



FC Liverpool - Manchester United / 19.04.2022

FC Liverpool - FC Everton / 23.04.2022 - 25.04.2022

FC Liverpool - Tottenham Hotspurs / 07.05.2022 - 09.05.2022

FC Liverpool - Wolverhampton / 22.05.2022 - 24.05.2022