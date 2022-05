FC Bayern München

Deutscher Rekordmeister, deutscher Rekordpokalsieger - in der Bundesliga sind die Bayern einfach das Mass aller Dinge. Seit der Saison 2005/2006 pilgern die Anhänger der Münchner zu Heimspielen in die Allianz Arena. Spielen die Bayern abends, ist die Arena glühend rot erleuchtet und schon von weitem zu erkennen. In der Bundesliga bietet sie 75'000, bei international Spielen 71'000 Zuschauern Platz. Die Fahrzeit von Zürich aus beträgt gerade einmal etwas mehr als drei Stunden.









Folgend die Spiele der Saison 2021/2022:



FC Bayern München - 1. FC Köln / 21.08.2021 - 22.08.2021

FC Bayern München - Hertha BSC Berlin / 28.08.2021 - 29.08.2021

FC Bayern München - VfL Bochum / 18.09.2021 - 19.09.2021

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt / 02.10.2021 - 03.10.2021

FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim / 23.10.2021 - 24.10.2021

FC Bayern München - SC Freiburg / 06.11.2021 - 07.11.2021

FC Bayern München - Arminia Bielefeld / 27.11.2021 - 28.11.2021

FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 / 11.12.2021 - 12.12.2021

FC Bayern München - VfL Wolfsburg / 18.12.2021 - 19.12.2021

FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach / 08.01.2022 - 09.01.2022

FC Bayern München - RB Leipzig / 05.02.2022 - 06.02.2022

FC Bayern München - SpVgg Greuther Fürth / 19.02.2022 - 20.02.2022

FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen / 05.03.2022 - 06.03.2022

FC Bayern München - 1. FC Union Berlin / 19.03.2022 - 20.03.2022

FC Bayern München - FC Augsburg / 09.04.2022 - 10.04.2022

FC Bayern München - Borussia Dortmund / 23.04.2022 - 24.04.2022

FC Bayern München - VfB Stuttgart / 07.05.2022 - 08.05.2022